Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TIRED CITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 ngõ 59 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Thực hiện nhận hàng, kiểm kê số lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm nhận từ đối tác

Thực hiện xử lý sản phẩm theo quy trình có sẵn

Luân chuyển hàng hóa cho khối cửa hàng

Hỗ trợ đồng kiểm hàng với khối cửa hàng

Thực hiện các đầu việc khác (nếu có) do quản lý yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

GIỚI TÍNH NAM

Đảm bảo về mặt thời gian: Làm tối thiểu 25 tiếng/ tuần

Vui vẻ, hòa đồng, năng động

Chủ động và có tổ chức trong công việc

Yêu thích các sản phẩm của TiredCity là một lợi thế;

Thật thà, chăm chỉ, chịu khó.

Quyền Lợi

Thu nhập tính theo giờ: 35.000 VNĐ/1 giờ

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Tự đăng ký thời gian theo lịch cá nhân

Không yêu cầu chấm công;

Có suất ăn trưa tại công ty (nếu đăng ký làm 2 ca/1 ngày)

Tham gia tất cả các hoạt động và dịp lễ cùng công ty; Liên hoan bộ phận nếu đạt hiệu quả làm việc tốt

Môi trường Local Brand trẻ trung, vui vẻ

Giờ làm việc hành chính không có ca tối và ca đêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIRED CITY

