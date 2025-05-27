Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TIRED CITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TIRED CITY
Mức lương
4 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 73 ngõ 59 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Thực hiện nhận hàng, kiểm kê số lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm nhận từ đối tác
Thực hiện xử lý sản phẩm theo quy trình có sẵn
Luân chuyển hàng hóa cho khối cửa hàng
Hỗ trợ đồng kiểm hàng với khối cửa hàng
Thực hiện các đầu việc khác (nếu có) do quản lý yêu cầu
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
GIỚI TÍNH NAM
Đảm bảo về mặt thời gian: Làm tối thiểu 25 tiếng/ tuần
Vui vẻ, hòa đồng, năng động
Chủ động và có tổ chức trong công việc
Yêu thích các sản phẩm của TiredCity là một lợi thế;
Thật thà, chăm chỉ, chịu khó.
Tại CÔNG TY TNHH TIRED CITY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tính theo giờ: 35.000 VNĐ/1 giờ
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
Tự đăng ký thời gian theo lịch cá nhân
Không yêu cầu chấm công;
Có suất ăn trưa tại công ty (nếu đăng ký làm 2 ca/1 ngày)
Tham gia tất cả các hoạt động và dịp lễ cùng công ty; Liên hoan bộ phận nếu đạt hiệu quả làm việc tốt
Môi trường Local Brand trẻ trung, vui vẻ
Giờ làm việc hành chính không có ca tối và ca đêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIRED CITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
