Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 450 USD

Mức lương 400 - 450 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS03, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 400 - 450 USD

Thực hiện các công việc nhận hàng thành phẩm từ bộ phận sản xuất về kho và cấp hàng cho các nhà phân phối, đảm bảo nhận & cấp hàng đúng, đủ, kịp thời theo kế hoạch đề ra.

- Nhận hàng thành phẩm từ bộ phận sản xuất & hàng nhập khẩu

+ Thực hiện việc kiểm tra số lượng thực tế, chủng loại hàng nhận từ sản xuất và hàng nhập khẩu, nhập vào hệ thống SAP và hệ thống quản lý kho WMS

+ Làm báo cáo nhận hàng nhập khẩu theo từng lô hàng

- Xuất hàng xuất khẩu và xuất hàng nhà phân phối

+ Kiểm tra tình trạng xe đầu kéo và xe hàng đảm bảo xe đủ điều kiện để đóng hàng

+ Nhận kế hoạch xuất hàng

+ Kiểm tra và chuẩn bị các đơn hàng theo kế hoạch

+ Thực hiện việc rút hàng trên hệ thống SAP theo từng đơn hàng cho hàng xuất khẩu và hàng bán trong nước

+ Thực hiện việc xuất hàng theo số barcode ra khỏi hệ thống WMS theo đơn hàng từng ngày

+ Hỗ trợ chuẩn bị chứng từ giao hàng tới nhà phân phối

- Điều phối vận tải: Hỗ trợ theo dõi lịch xe và điều phối xe lên giao hàng theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ giao hàng

- Hỗ trợ các dự án xây dựng phần mềm, cải tạo kho thành phẩm

- Thực hiện việc 5S khu vực hàng ngày

- Kiểm kê số lượng thành phẩm thực tế trong kho hàng tháng

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp lý & hợp lệ khác do quản lý giao cho.

- Mô tả công việc có thể được thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp. Khi thay đổi mô tả công việc, công ty và người lao động cần ký lại bản phụ lục hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng công việc, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình sản xuất của công ty.

- Tuân thủ các quy định của công ty, và các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động.

Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Cao đẳng/ Cử nhân (Ưu tiên các ngành về Xuất nhập khẩu và Kinh tế)

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, kho bãi

- Ưu tiên có kinh nghiệm, hiểu biết hệ thống SAP

- Có thể giao tiếp Tiếng Anh

- Tư duy sáng tạo, đổi mới có khả năng thích nghi nhanh

- Kỹ năng Excel & quản lý 5S tốt

- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Có khả năng làm việc với áp lực cao

Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật

- Làm việc theo ca hành chính (8:00-16:45)

- Công ty cung cấp máy tính phục vụ công việc

- Công ty cung cấp suất ăn trưa miễn phí tại căng tin

- Tháng lương thứ 13

- Bảo hiểm sức khỏe PTI

- Cơ hội tham gia các hoạt động sôi nổi hấp dẫn: du lịch hè, team-building, sự kiện thể thao, tiệc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

