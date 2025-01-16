Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm và sản xuất( đánh giá nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra sản phẩm sản xuất, đóng gói và dán nhãn...) theo hệ thống SOP&ISO thống nhất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
- Ghi lại kết quả kiểm tra tất cả các lô và thực hiện điều chỉnh hoặc khắc phục sự cố nếu cần thiết để đáo ứng thông số kỹ thuật của sản phẩm
- Kiểm tra màu sơn
- Một số công việc phát sinh khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành hóa chất
- Kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng
- Kỹ năng tin học, giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế
- Không mù màu, không dị ứng với hóa chất
- Ưu tiên ứng viên xác định làm việc gắn bó lâu dài
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Quyền lợi

Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

