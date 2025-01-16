Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm và sản xuất( đánh giá nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra sản phẩm sản xuất, đóng gói và dán nhãn...) theo hệ thống SOP&ISO thống nhất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng

- Ghi lại kết quả kiểm tra tất cả các lô và thực hiện điều chỉnh hoặc khắc phục sự cố nếu cần thiết để đáo ứng thông số kỹ thuật của sản phẩm

- Kiểm tra màu sơn

- Một số công việc phát sinh khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành hóa chất

- Kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng

- Kỹ năng tin học, giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế

- Không mù màu, không dị ứng với hóa chất

- Ưu tiên ứng viên xác định làm việc gắn bó lâu dài

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Quyền lợi

Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

