Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Nhặt hàng, kiểm kê hàng hóa theo đơn đặt hàng.
Đóng gói sản phẩm đúng quy cách, đảm bảo an toàn khi vận chuyển.
Bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển, đảm bảo tiến độ giao hàng.
Hỗ trợ các công việc khác trong kho khi được điều động (sắp xếp hàng, dán tem, kiểm tra tồn kho, nhập/xuất hàng...).
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, đảm bảo hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ, sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
• Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
• Có thể làm việc theo ca hoặc tăng ca khi cần.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kho, đóng gói hàng hóa

Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA Thì Được Hưởng Những Gì

• Xét duyệt tăng lương 3 tháng/lần dựa trên hiệu quả công việc.
• Hỗ trợ tăng ca, đảm bảo thu nhập tốt hơn.
• Bao ăn trưa và có thời gian nghỉ trưa thoải mái.
• Mức lương hấp dẫn, thưởng theo năng suất làm việc.
• Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, có cơ hội gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: CTT2-03 Khu đô thị Luxury Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

