Tuyển Nhân viên kho công ty TNHH Mirei làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Xử lý đơn hàng khi nhận được đơn hàng trên Odoo,

Quản lý tình trạng đơn hàng (lấy hàng khỏi kho, đóng gói, vận chuyển, thu tiền)

Cập nhật cuối ngày tình trạng đơn hàng

Đóng gói xuất kho khách hàng cá nhân (bao bì, trang trí)

Giao hàng cho shipper

Kiểm kho, dọn dẹp kho, dán nhãn sản phẩm, hỗ trợ giao hàng khi gấp

Thực hiện và đối chiếu số liệu việc nhập, xuất hàng

Giao hàng trực tiếp đối với các đơn hàng sỉ tại các đại lý hệ thống cửa hàng