Tuyển Nhân viên kho công ty TNHH Mirei làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

công ty TNHH Mirei
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
công ty TNHH Mirei

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại công ty TNHH Mirei

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 122 Hàng Bac, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xử lý đơn hàng khi nhận được đơn hàng trên Odoo,
Quản lý tình trạng đơn hàng (lấy hàng khỏi kho, đóng gói, vận chuyển, thu tiền)
Cập nhật cuối ngày tình trạng đơn hàng
Đóng gói xuất kho khách hàng cá nhân (bao bì, trang trí)
Giao hàng cho shipper
Kiểm kho, dọn dẹp kho, dán nhãn sản phẩm, hỗ trợ giao hàng khi gấp
Thực hiện và đối chiếu số liệu việc nhập, xuất hàng
Giao hàng trực tiếp đối với các đơn hàng sỉ tại các đại lý hệ thống cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại công ty TNHH Mirei Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Mirei

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH Mirei

công ty TNHH Mirei

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trần Quốc Hoàn,Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

