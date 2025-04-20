Tuyển Nhân viên kho công ty TNHH Mirei làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại công ty TNHH Mirei
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 122 Hàng Bac, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Xử lý đơn hàng khi nhận được đơn hàng trên Odoo,
Quản lý tình trạng đơn hàng (lấy hàng khỏi kho, đóng gói, vận chuyển, thu tiền)
Cập nhật cuối ngày tình trạng đơn hàng
Đóng gói xuất kho khách hàng cá nhân (bao bì, trang trí)
Giao hàng cho shipper
Kiểm kho, dọn dẹp kho, dán nhãn sản phẩm, hỗ trợ giao hàng khi gấp
Thực hiện và đối chiếu số liệu việc nhập, xuất hàng
Giao hàng trực tiếp đối với các đơn hàng sỉ tại các đại lý hệ thống cửa hàng
