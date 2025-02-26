Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 162 Đường Đông Hưng , phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Gói đơn, dán tem, đóng gói hàng.

Ép áo, fill áo theo đúng quy chuẩn.

Kiểm tra, xử lý đơn hoàn, nhập hàng.

Đếm & bê bao đồ, sắp xếp kho.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Tốt Nghiệp Trung cấp trở lên

Độ tuổi 18 - 22 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo (Ưu tiên có kinh nghiệm).

Sức khỏe tốt, siêng năng, trung thực.

Biết sắp xếp hàng hóa, ưu tiên có kinh nghiệm kho.

(Ưu tiên làm full-time, sẵn sàng hỗ trợ tăng ca).

full-time

Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng theo hiệu quả và hiệu suất công việc

Hỗ trợ ăn ca tối, có ngày nghỉ phép.

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài

Môi trường, văn hoá học hỏi

Lương Full Time: 30K/1H

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin