Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 162 Đường Đông Hưng , phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Gói đơn, dán tem, đóng gói hàng.
Ép áo, fill áo theo đúng quy chuẩn.
Kiểm tra, xử lý đơn hoàn, nhập hàng.
Đếm & bê bao đồ, sắp xếp kho.
Thực hiện các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tốt Nghiệp Trung cấp trở lên
Độ tuổi 18 - 22 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo (Ưu tiên có kinh nghiệm).
Sức khỏe tốt, siêng năng, trung thực.
Biết sắp xếp hàng hóa, ưu tiên có kinh nghiệm kho.
(Ưu tiên làm full-time, sẵn sàng hỗ trợ tăng ca).
Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + phụ cấp + thưởng theo hiệu quả và hiệu suất công việc
Hỗ trợ ăn ca tối, có ngày nghỉ phép.
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài
Môi trường, văn hoá học hỏi
Lương Full Time: 30K/1H
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
