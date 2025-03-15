Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: 288 Trần Thái Tông, P Tiền Phong, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc nhập, xuất kho;
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho (Vệ sinh hàng hóa định kỳ);
Đóng gói và vận chuyển sản phẩm theo quy định;
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa;
Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc
Chăm chỉ, chịu khó, sức khỏe tốt.
Ưu tiên: Đã từng làm kho.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, nhân viên xuất sắc, sáng kiến và nhiều chính sách thưởng hấp dẫn khác;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Các chế độ công đoàn đầy đủ;
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ.
Lộ trình lên các vị trí: Kỹ thuật kiểm xuất, kỹ thuật kiểm nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 288, Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

