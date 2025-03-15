Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 288 Trần Thái Tông, P Tiền Phong, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc nhập, xuất kho;

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho (Vệ sinh hàng hóa định kỳ);

Đóng gói và vận chuyển sản phẩm theo quy định;

Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa;

Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc

Chăm chỉ, chịu khó, sức khỏe tốt.

Ưu tiên: Đã từng làm kho.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, nhân viên xuất sắc, sáng kiến và nhiều chính sách thưởng hấp dẫn khác;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

Các chế độ công đoàn đầy đủ;

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ.

Lộ trình lên các vị trí: Kỹ thuật kiểm xuất, kỹ thuật kiểm nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

