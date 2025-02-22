Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chuẩn bị hàng theo đơn hàng, lệnh sản xuất, theo yêu cầu của cấp trên

- Trực tiếp tham gia, giám sát trong quá trình xuất - nhập hàng

- Sắp xếp và kiểm soát hàng hóa trong kho

- Kiểm soát côn trùng, động vật gây hại trong kho

- Kiểm soát, ghi chép nhiệt độ bảo quản trong kho

- Kiểm kê hàng hóa định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

- Phát hiện có sự chênh lệch, bât thường báo ngay đến cấp quản lý

- Vệ sinh 5S, An toàn lao động trong kho

- Tuân thủ sop

- Tác nghiệp trong công việc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tối thiểu : 12/12

- Biết lái xe nâng, khỏe mạnh, trung thực

- Ưu tiên bạn có kinh nghiệm làm về kho, sắp xếp hàng hóa.

- Có nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà.

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng;

Chế độ đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật.

Công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển mọi mặt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

