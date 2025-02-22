Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH GIFTTIFY
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH GIFTTIFY

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chuẩn bị hàng theo đơn hàng, lệnh sản xuất, theo yêu cầu của cấp trên
- Trực tiếp tham gia, giám sát trong quá trình xuất - nhập hàng
- Sắp xếp và kiểm soát hàng hóa trong kho
- Kiểm soát côn trùng, động vật gây hại trong kho
- Kiểm soát, ghi chép nhiệt độ bảo quản trong kho
- Kiểm kê hàng hóa định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
- Phát hiện có sự chênh lệch, bât thường báo ngay đến cấp quản lý
- Vệ sinh 5S, An toàn lao động trong kho
- Tuân thủ sop
- Tác nghiệp trong công việc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tối thiểu : 12/12
- Biết lái xe nâng, khỏe mạnh, trung thực
- Ưu tiên bạn có kinh nghiệm làm về kho, sắp xếp hàng hóa.
- Có nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà.

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng;
Chế độ đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật.
Công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển mọi mặt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GIFTTIFY

Công ty TNHH GIFTTIFY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17T2 Vinaconex 3, đường Cương Kiên, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

