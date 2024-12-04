Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 2A Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo hàng hóa được đặt đúng số lượng và được chuyển đến các cửa hàng được phân công vào thời điểm

thích hợp.

Nhận hàng từ Trung tâm Phân phối và sắp xếp hàng hóa lên quầy kệ đúng cách, tuân thủ các tiêu chuẩn GPP &

tiêu chuẩn của công ty.

Đảm bảo các đơn đặt hàng khẩn cấp từ Khách hàng hoặc cửa hàng được giao đầy đủ đúng thời hạn.

Đảm bảo hàng tồn kho được tính chu kỳ thường xuyên và tổng lượng hàng tồn kho trên cơ sở nửa năm.

Các nhiệm vụ khác do cấp quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành dược

Biết sử dụng tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Gói bảo hiểm sức khỏe

Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty

Review lương và thành tích hằng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

