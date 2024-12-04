Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
- Khánh Hòa: 2A Đinh Tiên Hoàng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo hàng hóa được đặt đúng số lượng và được chuyển đến các cửa hàng được phân công vào thời điểm
thích hợp.
Nhận hàng từ Trung tâm Phân phối và sắp xếp hàng hóa lên quầy kệ đúng cách, tuân thủ các tiêu chuẩn GPP &
tiêu chuẩn của công ty.
Đảm bảo các đơn đặt hàng khẩn cấp từ Khách hàng hoặc cửa hàng được giao đầy đủ đúng thời hạn.
Đảm bảo hàng tồn kho được tính chu kỳ thường xuyên và tổng lượng hàng tồn kho trên cơ sở nửa năm.
Các nhiệm vụ khác do cấp quản lý trực tiếp phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty
Review lương và thành tích hằng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI