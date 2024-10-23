Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES
- Hà Nội: Biên Giang, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 7 Triệu
Làm việc tại kho xưởng hàng hoá: tấm Panel màn hình tivi LCD; màn hình máy tính PC; màn hình tương tác cảm ứng
Các công việc dỡ hàng khi công hàng về
Dán tem hàng hoá
Sắp xếp hàng hoá trong kho
Đóng gói hàng hoá gửi chuyển phát nhanh
Các cv phát sinh khác trong kho
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển Nam – Hiền lành, chịu khó.
Độ tuổi: Sinh năm 2004 đến 1995
Có tinh thần trách nhiệm
Có thể tăng ca (tần suất ít từ 1-4 buổi/tháng)
Có sức khoẻ và không ngại việc
Có tinh thần học hỏi để phát triển bản thân lên làm kỹ thuật sửa chữa tivi...
Trung thực và liêm chính trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7.000.000đ . Không có thêm phụ cấp tiền ăn/ở.
Thưởng chuyên cần 500k/tháng. Được cân nhắc tăng lương sau 6 tháng – 1 năm và xét theo sự chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm...
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Đóng BHXH sau khi hết thử việc, trừ lương theo quy định BHXH số tiền 557.550đ/tháng
Hưởng ngày phép tương ứng với tháng làm việc
Thưởng sinh nhật 500k, tháng lương thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh....
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
