Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biên Giang, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Làm việc tại kho xưởng hàng hoá: tấm Panel màn hình tivi LCD; màn hình máy tính PC; màn hình tương tác cảm ứng Các công việc dỡ hàng khi công hàng về Dán tem hàng hoá Sắp xếp hàng hoá trong kho Đóng gói hàng hoá gửi chuyển phát nhanh Các cv phát sinh khác trong kho Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nam – Hiền lành, chịu khó. Độ tuổi: Sinh năm 2004 đến 1995 Có tinh thần trách nhiệm Có thể tăng ca (tần suất ít từ 1-4 buổi/tháng) Có sức khoẻ và không ngại việc Có tinh thần học hỏi để phát triển bản thân lên làm kỹ thuật sửa chữa tivi... Trung thực và liêm chính trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000đ . Không có thêm phụ cấp tiền ăn/ở. Thưởng chuyên cần 500k/tháng. Được cân nhắc tăng lương sau 6 tháng – 1 năm và xét theo sự chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm... Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương Đóng BHXH sau khi hết thử việc, trừ lương theo quy định BHXH số tiền 557.550đ/tháng Hưởng ngày phép tương ứng với tháng làm việc Thưởng sinh nhật 500k, tháng lương thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh.... Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

