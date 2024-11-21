Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường E1, Khu E, KCN Phố Nối A, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

+ Lấy mẫu, kiểm tra tính chất sản phẩm, bán thành phẩm trong công đoạn.

+ Lấy mẫu Tôn

+ Đánh giá kết quả kiểm tra tính chất sản phẩm, bán thành phẩm và báo kết quả kiểm tra cho Dây chuyền.

+ Kiểm soát lại Bán thành phẩn và thành phẩm trên dây chuyền sản xuất.

+ Lưu kết quả, lưu mẫu kiểm tra theo quy định.

+ Lấy mẫu kiểm tra các nguyên/phụ liệu nhập cho chính công đoạn đang thực hiện (lấy mẫu kiểm tra Sơn, hợp kim, hóa chất tẩy dầu, tôn mạ lạnh, mạ kẽm, bao bì,... Mã hóa mẫu, chuyển mẫu cho Phòng Thí nghiệm và nhận kết quả kiểm tra từ phòng Thí nghiệm.

+ Kiểm soát lại nguyên liệu đầu vào cho chính dây chuyền đang thực hiện nếu có lỗi sản phẩm.

+ Lập báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng công việc và môi trường làm việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí, điện tử, Cán, Vật liệu,...

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Cận dưới 2 độ

Thành thạo Excel, Word

Có thể làm việc theo ca (12h/ca)

Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 -15 TRIỆU

- Thưởng ngày Lễ, Tết đầy đủ

- Được đào tạo phát triển các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn

- Được đóng đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Pháp luật.

- Được hưởng các chế độ thưởng lễ, tết, hiệu quả công việc, (lương tháng 13, 14)

- Được hưởng các chế độ khác: ăn trưa /ca; bảo hộ lao động; phụ cấp nhà ở, xăng xe; du lịch 1 lần/năm

- Chế độ khác: Hiếu, hỉ, ốm đau, sinh con, tết trung thu, tết âm, giải đá bóng nam,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

