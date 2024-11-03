Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁCH VIỆT làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Giám sát chất lượng tại nhà máy của công ty

- Thực hiện kiểm tra hàng trên chuyền sản xuất và hàng thành phẩm theo sự phân công

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong phạm vị công việc được giao.

- Theo dõi các hành động khắc phục và phòng ngừa trong nhà máy;

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan cải tiến năng lực quản lý chất lượng.

- Báo cáo công việc theo chỉ đạo của người quản lý bộ phận.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lý chất lượng hàng may mặc liên quan

- Ưu tiên các ứng cử viên tốt nghiệp chuyên nghành nghành may mặc.

- Am hiểu về quy trình và phương pháp quản lý chất lượng nghành may mặc

- Có khả năng giao tiếp tốt,làm việc nhóm có tính cách trung thực yêu nghề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Phụ cấp thâm niên

- Nghỉ phép năm

- Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội Đi nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁCH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.