Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 172 Âu Cơ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng B2B của công ty
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ với NPP/đại lý cũ
- Phối hợp với bộ phận marketing để tìm kiếm data khách hàng phù hợp
- Lập báo cáo theo tuần, tháng, năm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng sỉ (npp/đại lý) ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế
- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, nhanh nhẹn tự tin, đam mê kinh doanh, cầu tiến, tinh thần trách nhiệm.
- Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc.
- Độ tuổi: 25-35
- Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 20tr (Thưởng theo doanh số và kết quả làm việc)
- Làm việc trong môi trường Gen Z năng động
- Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
- Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân
- Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
- Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định; Quà Lễ, Tết theo chính sách Công ty, phụ cấp theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 200 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

