Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 172 Âu Cơ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng B2B của công ty

- Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ với NPP/đại lý cũ

- Phối hợp với bộ phận marketing để tìm kiếm data khách hàng phù hợp

- Lập báo cáo theo tuần, tháng, năm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng sỉ (npp/đại lý) ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, nhanh nhẹn tự tin, đam mê kinh doanh, cầu tiến, tinh thần trách nhiệm.

- Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc.

- Độ tuổi: 25-35

- Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 20tr (Thưởng theo doanh số và kết quả làm việc)

- Làm việc trong môi trường Gen Z năng động

- Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

- Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân

- Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

- Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định; Quà Lễ, Tết theo chính sách Công ty, phụ cấp theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANACEA VIỆT NAM

