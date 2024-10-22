Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 225 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và khai thác nguồn khách hàng có sẵn qua các kênh facebook, website miễn phí bằng cách đăng tin ( Công ty cung cấp). Sàng lọc và tư vấn sản phẩm (nhà/đất) phù hợp với mục tiêu, nhu cầu mong muốn của khách hàng. Tư vấn, khảo sát, lọc sản phẩm có sẵn trong kho hàng công ty (chuẩn pháp lý, dễ thanh khoản) phù hợp với tiêu chí khách hàng. Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ mọi thủ tục giao dịch mua nhà của khách hàng. Duy trì tương tác với các khách hàng đang có nhu cầu mua nhà và các khách hàng cũ.
Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và khai thác nguồn khách hàng có sẵn qua các kênh facebook, website miễn phí bằng cách đăng tin ( Công ty cung cấp).
Sàng lọc và tư vấn sản phẩm (nhà/đất) phù hợp với mục tiêu, nhu cầu mong muốn của khách hàng.
Tư vấn, khảo sát, lọc sản phẩm có sẵn trong kho hàng công ty (chuẩn pháp lý, dễ thanh khoản) phù hợp với tiêu chí khách hàng.
Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ mọi thủ tục giao dịch mua nhà của khách hàng.
Duy trì tương tác với các khách hàng đang có nhu cầu mua nhà và các khách hàng cũ.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có phương tiện đi lại và smartphone làm việc. Có thể làm việc tại văn phòng tối thiểu 4 buổi/tuần. Đam mê kinh doanh, yêu thích bất động sản, mục tiêu tài chính rõ ràng. Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, kiên trì.
Có phương tiện đi lại và smartphone làm việc.
Có thể làm việc tại văn phòng tối thiểu 4 buổi/tuần.
Đam mê kinh doanh, yêu thích bất động sản, mục tiêu tài chính rõ ràng.
Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, kiên trì.

Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 8-25tr + thưởng + % hoa hồng luỹ tiến từ 38-45% hoặc 30% hoa hồng cung cấp data. Hh được chia ngay trong 12-24h.
• Hỗ trợ chi phí Marketing ( nếu sử dụng các website mất phí )
• Môi trường: Chuyên nghiệp, năng động, nhân viên chịu chơi, trưởng phòng chịu chi.
• Được thường xuyên liên tục đào tạo nâng cao kỹ năng bởi Trưởng phòng, Giám Đốc kinh doanh có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cho tới khi có phát sinh giao dịch.
• Phúc lợi : team building, du lịch 2 lần/năm, event lễ tết kỷ niệm, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Công ty Cổ Phần KTLAND Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đặng Thuỳ Trâm - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

