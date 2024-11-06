Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1050/02 Đường Phạm Văn Đồng, Kp 9, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm hồ sơ thầu Điện lực phần kỹ thuật.
- Hỗ trợ và tư vấn Sale cho thiết bị chào thầu.
- Trực tiếp thử nghiệm, nghiệm thu thiết bị.
- Khảo sát để tư vấn khách hàng điện lực.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện công nghiệp.
- Am hiểu về kỹ thuật tủ bảng điện - thiết bị điện trung - hạ thế.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
- Biết sử dụng các phần mền vi tính văn phòng, Autocad.
- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ Bảo hiểm 24h, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ tết, tháng 13, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc.
- Du lịch và khám sức khỏe hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT
