Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1050/02 Đường Phạm Văn Đồng, Kp 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm hồ sơ thầu Điện lực phần kỹ thuật.

- Hỗ trợ và tư vấn Sale cho thiết bị chào thầu.

- Trực tiếp thử nghiệm, nghiệm thu thiết bị.

- Khảo sát để tư vấn khách hàng điện lực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện công nghiệp.

- Am hiểu về kỹ thuật tủ bảng điện - thiết bị điện trung - hạ thế.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

- Biết sử dụng các phần mền vi tính văn phòng, Autocad.

- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ Bảo hiểm 24h, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ tết, tháng 13, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc.

- Du lịch và khám sức khỏe hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT

