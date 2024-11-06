Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1050/02 Đường Phạm Văn Đồng, Kp 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm hồ sơ thầu Điện lực phần kỹ thuật.
- Hỗ trợ và tư vấn Sale cho thiết bị chào thầu.
- Trực tiếp thử nghiệm, nghiệm thu thiết bị.
- Khảo sát để tư vấn khách hàng điện lực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện công nghiệp.
- Am hiểu về kỹ thuật tủ bảng điện - thiết bị điện trung - hạ thế.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
- Biết sử dụng các phần mền vi tính văn phòng, Autocad.
- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ Bảo hiểm 24h, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ tết, tháng 13, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc.
- Du lịch và khám sức khỏe hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG BHT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1050/2, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-ky-thuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243643
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất