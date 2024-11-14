Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm data
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Chăm sóc khách hàng cũ đã ký kết
- Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm B2B (công ty, hệ thống, cửa hàng phân phối....), tư vấn về dòng sản phẩm từ Nhật Bản của cty như các sản phẩm TPCN, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng
- Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, thông tin sản phẩm, quyền lợi hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác phân phối.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, và chốt hợp đồng với khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng
- Vị trí có chạy KPI/ doanh số.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh/sales lĩnh vực bất kỳ
- Năng động trong công việc, chịu khó, siêng năng
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thử việc 6tr-8tr + Phụ cấp + % hoa hồng + Thưởng
Thu nhập đến 20 triệu/tháng tùy theo năng lực ứng viên.
Mức lương vẫn có thể thỏa thuận cao hơn theo năng lực của ứng viên và trong buổi phỏng vấn.
- Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).
- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của cty: nghỉ lễ, tết, du lịch... và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, đào tạo, teambuilding, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/11...).
- Được tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của cty
- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực
- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng sale cho hệ thống phân phối
- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
- Được đào tạo kiến thức ngành, sản phẩm top 1 tại thị trường Nhật, kỹ năng làm việc, tiếp cận với đối tác phân phối
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, Tầng 2, LK 9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

