Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: An Lạc, Trưng Trắc, Văn Lâm

- Hải Dương

- Hải Phòng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả vị trí;
Đại Diện Thương Mại là một nhân viên quan trọng trong việc thúc đẩy và duy trì mối quan hệ kinh doanh tích cực với các đối tác thương mại. Trong vai trò này, Đại Diện Thương Mại thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng để đạt được mục tiêu doanh số và mục tiêu chiến lược của công ty.
Trách Nhiệm Vị trí:
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng
Gặp gỡ và Phát triển mối quan hệ thương mại với các đối tác mới và hiện tại.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị và bán hàng để tăng doanh số và mở rộng thị trường.
Chăm sóc khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của họ.
Báo cáo và theo dõi các chỉ số hiệu suất kinh doanh và các thông tin từ thị trường

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam ( 25- 35 t) yêu thích công việc bán hàng, có tính kỷ luật cao và năng lực bán hàng tốt
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong vị trí tương đương, kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm bán hàng
Có phương tiện đi lại ( Công ty phụ cấp xăng xe) và phương tiện liên lạc - Smart Phone (Công ty cung cấp sim và gói cước )
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng thuyết phục.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sự tự tin và kiên nhẫn khi làm việc với các đối tác và khách hàng.
Có khả năng lái xe ô tô thành thạo
Sẵn lòng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng cạnh tranh - theo năng lực,
Thu Nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + Lương Doanh Số + Thưởng Mục Tiêu + Thưởng Khác; Khởi điểm từ 8 triệu, tổng thu nhập từ 10 - 20 triệu / tháng
Môi trường phát triển sâu về nghề và khả năng năng lực toàn diện
Được tạo điều kiện phát triển Năng lực theo nhu cầu và mong muốn của bản thân
Thưởng theo mục tiêu, theo doanh số bán hàng
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua;
Tham gia BH 24/7 - Tai Nạn Lao Động;
Quyền lợi về Bảo Hiểm, Lao Động theo Quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

