Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô tả vị trí;

Đại Diện Thương Mại là một nhân viên quan trọng trong việc thúc đẩy và duy trì mối quan hệ kinh doanh tích cực với các đối tác thương mại. Trong vai trò này, Đại Diện Thương Mại thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng để đạt được mục tiêu doanh số và mục tiêu chiến lược của công ty.

Trách Nhiệm Vị trí:

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng

Gặp gỡ và Phát triển mối quan hệ thương mại với các đối tác mới và hiện tại.

Thực hiện các hoạt động tiếp thị và bán hàng để tăng doanh số và mở rộng thị trường.

Chăm sóc khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của họ.

Báo cáo và theo dõi các chỉ số hiệu suất kinh doanh và các thông tin từ thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Nam ( 25- 35 t) yêu thích công việc bán hàng, có tính kỷ luật cao và năng lực bán hàng tốt

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong vị trí tương đương, kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm bán hàng

Có phương tiện đi lại ( Công ty phụ cấp xăng xe) và phương tiện liên lạc - Smart Phone (Công ty cung cấp sim và gói cước )

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng thuyết phục.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sự tự tin và kiên nhẫn khi làm việc với các đối tác và khách hàng.

Có khả năng lái xe ô tô thành thạo

Sẵn lòng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc

Quyền Lợi

Lương và thưởng cạnh tranh - theo năng lực,

Thu Nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + Lương Doanh Số + Thưởng Mục Tiêu + Thưởng Khác; Khởi điểm từ 8 triệu, tổng thu nhập từ 10 - 20 triệu / tháng

Môi trường phát triển sâu về nghề và khả năng năng lực toàn diện

Được tạo điều kiện phát triển Năng lực theo nhu cầu và mong muốn của bản thân

Thưởng theo mục tiêu, theo doanh số bán hàng

Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua;

Tham gia BH 24/7 - Tai Nạn Lao Động;

Quyền lợi về Bảo Hiểm, Lao Động theo Quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

