Tuyển Kinh doanh kênh GT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ocean Park

- số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm thuộc kênh Đồ uống (sữa Meiji, Milklab, syrup Vedrenne, nước trái cây cô đặc Sunquick…)
Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng tại khu vực được phân công.
Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng theo yêu cầu từ ban lãnh đạo, cập nhật các thông tin báo cáo cho trưởng bộ phận xử lý khi có phát sinh.
Nhận và báo đơn hàng vào nhóm đơn hàng, xử lý thông tin phát sinh trên nhóm
Gửi mẫu hàng chào khách và theo dõi kết quả thử mẫu
Theo dõi doanh thu hàng ngày và ký kết hợp đồng với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, xử lý phát sinh nếu có với các bộ phận liên quan
Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm bán hàng thị trường, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành hàng thực phẩm - tiêu dùng
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc
Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 05 ngày/tuần, từ thứ 2 – thứ 6
Thử việc hưởng 100% lương
Được tham gia BHXH ngay khi hết thời gian thử việc, được tham gia BH tai nạn 24/24 & BH sức khỏe tham quan nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng G, tòa OCEAN Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

