Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thiết lập mối quan hệ kinh doanh mới. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng Hiểu rõ công năng, tác dụng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao bán. Theo dõi quá trình thanh lý đơn hàng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó. Chịu trách nhiệm về doanh số và các khoản công nợ thuộc doanh số cá nhân đã thỏa thuận Hỗ trợ các phòng ban thực hiện các công việc chung của Công ty. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng và Ban Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh (nếu có) Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ Có khả năng đi công tác, phát triển thị trường cho sản phẩm mới Có trách nhiệm trong công việc Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế Training tại văn phòng Hà Nội: 1 - 2 tháng

Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: upto 25.000.000/tháng Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức Thử việc: 01 - 02 tháng. Thu nhập trên 15 triệu/tháng. Du lịch, khám sức khỏe. Review lương 6 tháng/lần Thưởng doanh số theo cam kết sau khi đã có thị trường. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty: sinh nhật, thưởng lễ, thưởng tết, lương tháng 13, nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM

