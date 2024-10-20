Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Phường Tân Thành, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thiết lập mối quan hệ kinh doanh mới.
Lập kế hoạch công tác tuần, tháng
Hiểu rõ công năng, tác dụng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao bán.
Theo dõi quá trình thanh lý đơn hàng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ
Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
Chịu trách nhiệm về doanh số và các khoản công nợ thuộc doanh số cá nhân đã thỏa thuận
Hỗ trợ các phòng ban thực hiện các công việc chung của Công ty.
Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng và Ban Giám đốc yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh (nếu có)
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Có khả năng đi công tác, phát triển thị trường cho sản phẩm mới
Có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
Training tại văn phòng Hà Nội: 1 - 2 tháng
Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: upto 25.000.000/tháng
Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức
Thử việc: 01 - 02 tháng. Thu nhập trên 15 triệu/tháng.
Du lịch, khám sức khỏe. Review lương 6 tháng/lần
Thưởng doanh số theo cam kết sau khi đã có thị trường.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty: sinh nhật, thưởng lễ, thưởng tết, lương tháng 13, nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
