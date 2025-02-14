Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Giới thiệu và tư vấn. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Khai thác thị trường đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ của BYD NEG. Đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
- Đào tạo: Các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (nếu có)
- Giới tính: nam/ nữ
- Ngoại hình: ưu nhìn, giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
- Đào tạo: Các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (nếu có)
- Giới tính: nam/ nữ
- Ngoại hình: ưu nhìn, giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao, nhiều chính sách thưởng hấp dẫn theo năng suất.
- Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo theo tiêu chuẩn bán hàng, đào tạo những kiến thức chuyên sâu theo tiêu chuẩn BYD NEG.
- Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác...
- Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo theo tiêu chuẩn bán hàng, đào tạo những kiến thức chuyên sâu theo tiêu chuẩn BYD NEG.
- Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI