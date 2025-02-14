Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Khai thác thị trường đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ của BYD NEG. Đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

- Đào tạo: Các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (nếu có)

- Giới tính: nam/ nữ

- Ngoại hình: ưu nhìn, giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao, nhiều chính sách thưởng hấp dẫn theo năng suất.

- Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo theo tiêu chuẩn bán hàng, đào tạo những kiến thức chuyên sâu theo tiêu chuẩn BYD NEG.

- Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Năng Lượng Mới

