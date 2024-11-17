Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 55 Đường 16, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng nguồn khách hàng.
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ của Công ty đến với khách hàng.
- Tư vấn, đàm phán, thương lượng, chốt sale.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
- Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng.
- Tham gia các buổi huấn luyện sản phẩm, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung/ Anh/ Hàn
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt
Luôn có tinh thần chủ động học hỏi, năng nổ hoạt bát

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ theo quy định nhà nước.
Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tối, ký túc xá.
Thưởng các dịp lễ, tết....hấp dẫn.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Nhiều cơ hội phát triển, lộ trình rõ ràng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55 đường 16, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

