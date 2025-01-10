Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê - Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Excel cơ bản

- Tiếng Trung HSK4 trở lên

Tại Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm từ thứ 2 đến thứ 6; T7 làm nửa ngày nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật;

- Chế độ phúc lợi: Xăng xe, thâm niên, trợ cấp nuôi con nhỏ, điện thoại.....

- Mức lương thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn

