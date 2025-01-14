Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín - Chi Nhánh Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số 05, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng khách hàng.

Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh.

Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình truyền thông. Tổ chức các sự kiện online và offline. Quảng bá, giới thiệu dịch vụ nhằm đẩy mạnh doanh số.

Phối hợp với phòng Công nghệ thực hiện việc kết nối hệ thống Nhất Tín với các đối tác.

Đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh.

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh;

Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, đối thủ cạnh tranh… trực tiếp cho Giám đốc định kỳ tháng, quý, năm,…

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Logistics....

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh B2B, B2C,...

Tuổi : 24 - 40

Ưu tiên làm việc trong ngành Logistics, Chuyển phát nhanh.

Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh.

Có kinh nghiệm quản lý nhóm, phát triển đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng.

Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín - Chi Nhánh Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực logistics và kỹ năng Sales.

Làm việc với cấp quản lý, lãnh đạo giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong ngành.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chủ động.

Có nhiều cơ hội đào tạo và thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín - Chi Nhánh Đồng Nai

