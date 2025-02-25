Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAK
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + Thưởng hiệu suất. Được đào tạo bài bản, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Môi trường làm việc gần gũi, luôn đồng hành cùng nhân sự.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tính chất công việc linh hoạt, không quản lý thời gian làm việc , không cần đến công ty
Hỗ trợ triển khai kế hoạch: Thực hiện các hoạt động phát triển sản phẩm tại khu vực TP.HCM.
Khảo sát thị trường: Thu thập thông tin, xu hướng và ghi nhận phản hồi từ khách hàng.
Tạo dựng mối quan hệ: Kết nối, chăm sóc và xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp
Ưu tiên sinh viên mới ra trường ngành marketing, kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tinh thần học hỏi: Luôn sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và phát triển bản thân.
Sự chủ động: Tích cực trong công việc, không ngại di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ.
Kỹ năng giao tiếp: Khéo léo, linh hoạt, biết cách xử lý tình huống hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
