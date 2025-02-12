Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phụ Trợ Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - 16 Đường 11 Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Tìm kiếm thông tin khách hàng mới, các dự án mới đầu tư.

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khảo sát, làm báo giá, ký hợp đồng

- Giám sát quá trình thực hiện đơn hàng (theo dõi tiến độ và chất lượng, thời hạn giao hàng)

- Theo dõi thời hạn thanh toán để thu hồi công nợ

- Kịp thời giải đáp các yêu cầu và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng

-Theo dõi, chăm sóc khách hàng thường xuyên để nắm thông tin, nhu cầu của khách hàng

- Nắm rõ thông tin của đối thủ cạnh tranh.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số do công ty quy định theo tháng hoặc quý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phụ Trợ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h-17h, 24 ngày/tháng (nghỉ luân phiên thứ 7 và các chủ nhật)

- Lương cứng (12-15 triệu) + thưởng % hoa hồng

- Thưởng chuyên cần, thưởng lễ tết, tăng lương hàng năm

- Chế độ BHXH, Phép năm theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty như du lịch, teambuilding, thể thao, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phụ Trợ Việt Nam

