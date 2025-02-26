Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần EC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Số 9, Đường 17 KCN Vsip Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Sử dụng nguồn khách hàng tiềm năng được cung cấp để tư vấn, giới thiệu những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Ngoài ra, chủ động tìm kiếm khách hàng mới (sẽ được thưởng doanh số nếu đạt KPI)
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, làm báo giá, hợp đồng cho khách hàng
- Theo dõi tiến độ đơn hàng, tiến độ thanh toán, phản hồi yêu cầu của khách hàng.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực
- Kỹ năng văn phòng thành thạo
- Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực
- Kỹ năng văn phòng thành thạo
Tại Công ty Cổ phần EC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Thu nhập: Từ 10 triệu - 20 triệu (theo năng lực)
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tào
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, cung cấp máy tính làm việc
Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động
Thưởng Quý theo hiệu quả công việc, lương tháng 13, ngày sinh nhật, ...
Tham gia du lịch, nghỉ mát cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
