Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 9, Đường 17 KCN Vsip Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Sử dụng nguồn khách hàng tiềm năng được cung cấp để tư vấn, giới thiệu những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Ngoài ra, chủ động tìm kiếm khách hàng mới (sẽ được thưởng doanh số nếu đạt KPI)

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, làm báo giá, hợp đồng cho khách hàng

- Theo dõi tiến độ đơn hàng, tiến độ thanh toán, phản hồi yêu cầu của khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực

- Kỹ năng văn phòng thành thạo

Tại Công ty Cổ phần EC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Thu nhập: Từ 10 triệu - 20 triệu (theo năng lực)

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tào

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, cung cấp máy tính làm việc

Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động

Thưởng Quý theo hiệu quả công việc, lương tháng 13, ngày sinh nhật, ...

Tham gia du lịch, nghỉ mát cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EC

