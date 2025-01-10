Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Awot Global Logistics Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - TDP Mỹ Điền 2, phường Nếnh,Bắc Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, liên hệ và giới thiệu dịch vụ Logistics của công ty để thu hút khách hàng mới. Đàm phán, ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng.

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại: Quản lý mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và duy trì sự hài lòng của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo quy trình thực hiện dịch vụ diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các công việc liên quan tới phát triển khách hàng khác.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là cử nhân khối ngành kinh tế: quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu, quản trị logistics, kinh tế vận tải biển, Marketing…

Tiếng Anh cơ bản: Chuyên ngành Logistics. Biết tiếng Trung là một lợi thế!

Có kinh nghiệm về Vận tải đa phương thức/ Đại lý cước biển/ Giao nhận/ Logistics ít nhất 6 tháng đến 1 năm.

Đam mê, yêu thích Sales, cầu tiến, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao và tận tâm với công việc.

Kỹ năng mềm: đàm phán, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Awot Global Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo chế độ công ty: Lương cứng thương lượng, đảm bảo cao trên thị trường. Thưởng doanh thu KHÔNG GIỚI HẠN, tiến độ, thưởng cá nhân, thưởng nhóm, thưởng quý, thưởng năm,… Phụ cấp máy tính với những bạn đã qua thử việc.

Chế độ Lễ, Tết, Noel, Sinh nhật, Tết thiếu nhi,...

Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ (trên 100% lương). Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch, công tác trong và ngoài nước (1 năm 3 lần).

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển. Được đào tạo, bổ sung kiến thức phù hợp với công việc.

Địa điểm làm việc: TDP Mỹ Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ Thứ 2 tới Thứ 6. Thứ 7 từ 8h30 – 12h (nghỉ 2 buổi sáng Thứ 7 trong 1 tháng).

