Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Vinhomes Ocean Park 2 Nghĩa Trụ Văn Giang Hưng Yên - Tòa nhà Central Point 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Thành phố Hưng Yên

- Lên chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn dựa trên tình hình thực tế của công ty

- Xây dựng kế hoạch để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

- Lên kế hoạch phát triển doanh số cho từng chi nhánh;

- Quản lý, điều hành đội ngũ kinh doanh của công ty

- Xây dựng mô tả công việc, chỉ tiêu đánh giá (KPI) cho từng vị trí của PKD

- Xây dựng chỉ tiêu doanh số, cơ chế thưởng doanh số cho khối kinh doanh

- Huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Phát triển hệ thống đối tác và đội ngũ CTV cho Công ty

- Hàng tháng, hàng quý báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty và hoạt động, kết quả công việc

của PKD cho Ban Giám đốc công ty

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. ( ngành hàng mỹ phẩm )

- Ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Kinh doanh Online,các Công ty về thương mại bán lẻ, nệm, nội thất...

- Ưu tiên ứng viên là nữ.

Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.

- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, và tổ chức công việc hiệu quả.

- Am hiểu về các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Analytics, SEO/SEM).

Địa điểm phỏng vấn: Cơ sở 1: Sao Biển 6-183, Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên.

1. Lương cơ bản từ 10 triệu đến 30 triệu + Hoa hồng doanh số cá nhân và hoa hồng hệ thống + Thưởng doanh số (Thu nhập không giới hạn)

2. Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng thâm niên...

3. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật

4. Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

5. Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, trí lực với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

