Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà Pearl Plaza , 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ.

- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, chốt đơn và ký kết hợp đồng với khách hàng...

- Theo dõi tiến trình đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hành thực phẩm đông lạnh cho các kênh GT, MT, Horeca

• Tốt nghiệp Trung Cấp , Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Công nghệ Thực phẩm

• Kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt.

• Có khả năng bao quát công việc, xử lý các tình huống nhanh, nhạy, linh hoạt trong phạm vi phụ trách công việc của mình.

• Vi tính: Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng Word, Excel, Power Point.

• Có thể đi công tác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 8 - 10 Triệu + Hoa Hồng , Tổng thu nhập lên đến 20 - 30 Triệu (Thu nhập của kinh doanh là không giới hạn)

• Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước: BHYT, BHXH...

• Phụ cấp: cơm trưa, phí điện thoại, phí xăng, phí tiếp khách (nếu có).

• Nghỉ phép năm, nghỉ lễ.

• Được tham dự Team Building với công ty

Thời gian làm việc Giờ hành chính:

+ Thứ 2 đến Thứ 6 : Sáng 8:00 – 12:00 . Chiều 13:30 – 17:30

+ Thứ 7: Sáng 8:00 – 12:00 (Chủ Nhật nghỉ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

