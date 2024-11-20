Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà Pearl Plaza , 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, chốt đơn và ký kết hợp đồng với khách hàng...
- Theo dõi tiến trình đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hành thực phẩm đông lạnh cho các kênh GT, MT, Horeca
• Tốt nghiệp Trung Cấp , Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Công nghệ Thực phẩm
• Kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt.
• Có khả năng bao quát công việc, xử lý các tình huống nhanh, nhạy, linh hoạt trong phạm vi phụ trách công việc của mình.
• Vi tính: Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng Word, Excel, Power Point.
• Có thể đi công tác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 8 - 10 Triệu + Hoa Hồng , Tổng thu nhập lên đến 20 - 30 Triệu (Thu nhập của kinh doanh là không giới hạn)
• Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước: BHYT, BHXH...
• Phụ cấp: cơm trưa, phí điện thoại, phí xăng, phí tiếp khách (nếu có).
• Nghỉ phép năm, nghỉ lễ.
• Được tham dự Team Building với công ty
Thời gian làm việc Giờ hành chính:
+ Thứ 2 đến Thứ 6 : Sáng 8:00 – 12:00 . Chiều 13:30 – 17:30
+ Thứ 7: Sáng 8:00 – 12:00 (Chủ Nhật nghỉ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà Pearl plaza , 561a Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

