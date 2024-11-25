Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58b Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới thuộc kênh GT (Grocery Trade) và Horeca (Khách sạn, nhà hàng, quán bar)

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và bền vững

Thực hiện các hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi hiệu quả các chương trình khuyến mãi, marketing cho kênh GT và Horeca

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp

Thực hiện báo cáo công việc, kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong kênh GT (Grocery Trade) và Horeca (Khách sạn, nhà hàng, quán bar)

Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao

Nắm vững kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Có kiến thức về thị trường sản xuất, nông lâm ngư nghiệp là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

