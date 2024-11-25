Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58b Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới thuộc kênh GT (Grocery Trade) và Horeca (Khách sạn, nhà hàng, quán bar)
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và bền vững
Thực hiện các hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi hiệu quả các chương trình khuyến mãi, marketing cho kênh GT và Horeca
Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp
Thực hiện báo cáo công việc, kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong kênh GT (Grocery Trade) và Horeca (Khách sạn, nhà hàng, quán bar)
Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao
Nắm vững kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo
Có kiến thức về thị trường sản xuất, nông lâm ngư nghiệp là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường Số 7, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

