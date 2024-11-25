Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
- Hồ Chí Minh: 58b Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới thuộc kênh GT (Grocery Trade) và Horeca (Khách sạn, nhà hàng, quán bar)
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và bền vững
Thực hiện các hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi hiệu quả các chương trình khuyến mãi, marketing cho kênh GT và Horeca
Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp
Thực hiện báo cáo công việc, kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao
Nắm vững kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo
Có kiến thức về thị trường sản xuất, nông lâm ngư nghiệp là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
