Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng và chăm sóc các kênh phân phối (đại lý, cửa hàng...) của công ty tại địa bàn phụ trách.

• Giới thiệu, tư vấn, chào bán sản phẩm tới các cửa hàng, đại lý hoặc bán hàng tại showroom

• Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng, phối hợp, hỗ trợ việc giao hàng (khi cần).

• Quản lý hàng hóa, theo dõi công nợ và thu hồi công nợ.

• Hỗ trợ xử lý các khiếu nại của khách hàng.

• Kiểm tra hàng tồn, trưng bày hàng hóa

• Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình, chính sách Marketing tại thị trường.

• Thời gian làm việc là giờ hành chính công ty đi thị trường theo lịch phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Dưới 35 Tuổi; Tốt nghiệp trung cấp trở lên

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thực phẩm/nước uống (F&B)/ hàng tiêu dùng (FMCG), thực phẩm chức năng.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

• Tác phong nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 -15 Triệu bao gồm: Lương Cơ Bản + Trợ Cấp + Thưởng Doanh Số

- Thưởng thêm Quý, Năm theo năng lực.

- Cơ hội thăng tiến ở các cấp quản lý cao hơn.

- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động

- Được tham gia lớp đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

- Được nghỉ và được thưởng các ngày lễ tết, hưởng tháng lương 13 và các phần thưởng khác cho các thành tích đặc biệt

- Tham gia các hoạt động Team building, nghỉ mát của công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT

