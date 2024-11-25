Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4E đường Cư xá Đồng Tiến, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu để giới thiệu, tư vấn về sản phẩm của công ty

2. Đàm phán, thương lượng, kí kết hợp đồng, các chương trình tiếp thị đến khách hàng

3. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

4. Điều phối lên đơn hàng- theo dõi xuất giao hàng – quản lý và kiểm soát công nợ khách hàng

5. Thực hiện báo cáo và các công việc liên quan theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ Tuổi: Từ 21 - 35 tuổi

• Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm vị trí công việc tương đương

• Trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + KPI + Phụ cấp (xăng xe, điện thoại, bữa ăn,....), Thu nhập trung bình từ 10 - 12 Triệu/Tháng

• Lương tháng 13

• Review lương theo cấp bậc, hiệu quả kinh doanh

• Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội: BHXH, BHTN, BHYT

• 12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương

• Hưởng đầy đủ các khoản thưởng tết, lễ, thưởng nóng,sinh nhật,....

• Du lịch, teambuilding

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến cao

• Được cung cấp trang thiết bị làm việc + Data khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin