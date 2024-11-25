Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 4E đường Cư xá Đồng Tiến, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu để giới thiệu, tư vấn về sản phẩm của công ty
2. Đàm phán, thương lượng, kí kết hợp đồng, các chương trình tiếp thị đến khách hàng
3. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
4. Điều phối lên đơn hàng- theo dõi xuất giao hàng – quản lý và kiểm soát công nợ khách hàng
5. Thực hiện báo cáo và các công việc liên quan theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ Tuổi: Từ 21 - 35 tuổi
• Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm vị trí công việc tương đương
• Trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi
• Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm vị trí công việc tương đương
• Trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng + KPI + Phụ cấp (xăng xe, điện thoại, bữa ăn,....), Thu nhập trung bình từ 10 - 12 Triệu/Tháng
• Lương tháng 13
• Review lương theo cấp bậc, hiệu quả kinh doanh
• Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội: BHXH, BHTN, BHYT
• 12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương
• Hưởng đầy đủ các khoản thưởng tết, lễ, thưởng nóng,sinh nhật,....
• Du lịch, teambuilding
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến cao
• Được cung cấp trang thiết bị làm việc + Data khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc
