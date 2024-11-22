Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 124 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng cho hàng định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo kết quả thực hiện.
- Duy trì những mối quan hệ khách hàng hiện có, thiết lập những mối quan hệ khách hàng mới, khách hàng tiềm năng tại đại phương được phân công
- Đề xuất các vấn đề liên quan đến việc phân phối sản phẩm theo quy cách của nhà sản xuất và ban tài chính, chính sách hậu mãi theo chỉ tiêu BGĐ đề ra.
- Trực tiếp thực hiện, lên dự thảo hợp đồng (dưới sự thông qua của Quản lý vùng về các điều khoản), đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm thủ tục giao hàng, cài đặt, vận hành và bảo hành sản phẩm, theo dõi thanh toán, quyết toán, xuất hóa đơn, chất lượng sản phẩm giao để nắm được mức độ hài lòng của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm với doanh số trên địa bàn được giao, báo trực tiếp cho Quản lý vùng.
- Thực hiện tổng hợp số liệu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh hàng tháng, quý, năm theo hướng dẫn của cấp quản lý trực tiếp.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh; Kinh tế thương mại; Maketting; Công nghệ sinh học; Xét nghiệm; Điện tử y sinh; Y; Dược.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí kinh doanh trong ngành Xét nghiệm hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong kinh doanh mảng dự án Thiết bị y tế.
- Sẵn sàng đi công tác.
- Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề, giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12 - 15 Triệu (Deal theo năng lực ứng viên) + Phụ cấp công tác + Thưởng hiệu suất kinh doanh. Tổng thu nhập từ 20 - 25 Triệu ( Không giới hạn theo năng lực ứng viên)
- Được tạo mọi điều kiện để phát huy hết khả năng, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân rõ ràng minh bạch.
- Thưởng lễ tết theo quy định của Công ty; Thưởng doanh thu cuối năm;
- Xét tăng lương định kỳ/theo năng lực;
- Hưởng chế độ BH theo luật định; Có ngày nghỉ phép;
- Môi trường làm việc thân thiện;
- Chế độ đào tạo: Được tham gia thường xuyên và miễn phí các khóa đào tạo do Công ty và Hãng tổ chức.
- Được cung cấp Sim điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM

