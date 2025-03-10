Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 35 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 35 Triệu

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 7 Đường C Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng trên các nền tảng xã hội: Facebook, Zalo, Shopee, TikTok...
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm làm đẹp như: trị nám, mụn, tàn nhang, dưỡng trắng da...
- Hỗ trợ khách hàng thiết kế tem nhãn, xây dựng thương hiệu cá nhân.
- Chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi và sẵn sàng làm theo hướng dẫn
- Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến, yêu thích kinh doanh.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn có đam mê, công ty sẽ đào tạo từ A-Z.

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản: 6 triệu/tháng
+ Chuyên cần: 500.000 VNĐ/tháng
+ Hoa hồng: theo doanh thu (Trung bình từ 10 - 35 triệu/tháng tùy năng lực)
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên sâu trên các nền tảng online.
- Học cách quay video quảng bá, xây dựng nội dung chuyên nghiệp.
- Nâng cao kỹ năng tư vấn, chốt đơn, livestream bán hàng.
- Được tham gia các buổi đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.
- Làm việc trong môi trường năng động, đồng đội hỗ trợ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1236 Kha Vạn Cân, khu phố 2, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

