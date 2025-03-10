Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 7 Đường C Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng trên các nền tảng xã hội: Facebook, Zalo, Shopee, TikTok...

- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm làm đẹp như: trị nám, mụn, tàn nhang, dưỡng trắng da...

- Hỗ trợ khách hàng thiết kế tem nhãn, xây dựng thương hiệu cá nhân.

- Chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng.

- Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi và sẵn sàng làm theo hướng dẫn

- Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến, yêu thích kinh doanh.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn có đam mê, công ty sẽ đào tạo từ A-Z.

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản: 6 triệu/tháng

+ Chuyên cần: 500.000 VNĐ/tháng

+ Hoa hồng: theo doanh thu (Trung bình từ 10 - 35 triệu/tháng tùy năng lực)

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên sâu trên các nền tảng online.

- Học cách quay video quảng bá, xây dựng nội dung chuyên nghiệp.

- Nâng cao kỹ năng tư vấn, chốt đơn, livestream bán hàng.

- Được tham gia các buổi đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

- Làm việc trong môi trường năng động, đồng đội hỗ trợ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

