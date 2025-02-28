Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Đức Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LCB từ 7.000.000 - 10.000.000 + Doanh số theo quy định. - Chế độ phúc lợi, BHXH, phép năm... theo quy định của nhà nước - Thưởng thâm niên, thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo quy định - Du lịch, nghỉ mát hàng năm..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng phương án hành động để đạt chỉ tiêu doanh thu

- Lập danh sách khách hàng mới tiềm năng và phương án tiếp cận

- Tư vấn giới thiệu tới khách hàng thế mạnh và sản phầm chính của công ty như dồ gá, jig, khuôn...

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, phối hợp với các phòng ban xây dựng phương án kỹ thuật, tiến dộ và báo giá

- Quản lý tiến độ đơn hàng

- Chăm sóc và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo vi tính văn phòng, một số phần mềm kỹ thuật

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, hiểu về lĩnh vực cơ khí chính xác

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô B2 trở lên

- Biết Tiếng Anh, Nhật là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Đức Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Đức Hợp

