Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hangold Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hangold Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7.000.000

- 10.000.000vnđ/1 tháng + Thưởng doanh thu bán hàng. (Thu nhập từ 8.000.000

- 15.000.000vnđ. Trao đổi thêm khi phỏng vấn) Trợ cấp xăng xe 500.000VNĐ, Sim điện thoại. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, được đào tạo, hướng dẫn về sản phẩm, được cầm tay chỉ việc nếu chưa biết việc. Anh em công ty hỗ trợ nhiệt tình., Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện, hẹn gặp, tư vấn, báo giá khách hàng các sản phẩm của Công ty gồm thiết bị vệ sinh, đồ bếp các nhãn hàng Grohe, Toto, Inax, American Standard, Viglacera…. tại Showroom Đông Anh, Hà Đông hoặc tại trực tiếp tại công trình của khách hàng.
Đi thăm các công trình xây dựng, Chủ Đầu tư, Công ty Kiến trúc, xây dựng, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu trong khu vực phụ trách hoặc trên các nền tảng online.
Hỗ trợ làm báo giá chăm sóc khách hàng cùng quản lý
Hỗ trợ xử lý giấy tờ: Hợp đồng, chứng chỉ, hồ sơ thanh toán cho quản lý
Thực hiện các công việc được Quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-28 tuổi, tốt nghiệp Cấp 3, Trung Cấp trở lên.
Chấp nhận đào tạo ứng viên học việc chưa có kinh nghiệm, mới ra trường.
Có máy tính laptop và biết sử dụng Word, Excel làm báo giá hoặc soạn hợp đồng cho khách hàng (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm).
Trung thực và nhạy bén, chủ động trong công việc. Cầu tiến, kiên trì theo đuổi mục tiêu và đam mê ngành sales (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm).

Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hangold Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 57 Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

