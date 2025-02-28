Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải pháp y tế Invenkey làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hưởng một mức thu nhập cạnh tranh với thu nhập từ 9 - 20 triệu đồng/tháng Thưởng trực tiếp, hàng tháng theo hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và tăng lương theo năng lực Thời gian làm việc 6 ngày/ tuần ( từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy) Nhiều cơ hội phát triển bản thân trong môi trường phân phối thiết bị y tế, khuyến khích phát triển bản thân, sáng tạo Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, gọi điện thoại và các kỹ năng cần thiết khác cho công việc, được cử đi tham gia các khóa đào tạo để phát triển bản , Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mại, marketing của nhãn hàng

Chăm sóc khách hàng thông qua gặp trực tiếp, các kênh trực tuyến, điện thoại, email, sms,...

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của bác sĩ

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hỗ trợ công tác đào tạo nghiệp vụ nhân viên mới, CTV, các bộ phận có liên quan...

Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng

Hỗ trợ chuyên viên kinh doanh các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ chuyên viên kinh doanh giúp khách hàng tìm hiểu về sản phẩm , từ đó tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm

Báo cáo lại khi có bất cứ phản hồi nào từ khách hàng để kịp thời xử lý

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc Nữ, giọng nói chuẩn, dễ nghe, truyền cảm

Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, chủ động và luôn suy nghĩ tích cực, không ngại khó khăn và làm việc được dưới áp lực cao

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

Có xe máy đi lại, không ngại di chuyển trong địa bàn Hà Nội

Sử dụng máy tính thành thạo

Tại Công ty TNHH Giải pháp y tế Invenkey Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp y tế Invenkey

