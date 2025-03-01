Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA MỸ ĐÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thưởng tháng 13 - Thưởng lễ tết và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty - BHXH, BHYT theo quy định, được cấp phát đồng phục. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến - Tham gia các khóa đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm thiết bị công ty với KH.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ. Tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới.

- Đàm phán, thương thảo với khách hàng sản phẩm, giá cả và các điều khoản liên quan. Lập bảng báo giá, lên dự thảo hợp đồng và lập thủ tục ký hợp đồng.

- Thực hiện kế hoạch và hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao.

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, cơ khí ô tô

- Có kiến thức về ô tô;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết trình tốt;

- Có kinh nghiệm kinh doanh;

- Ngoại hình ưa nhìn;

- Tiếng Anh thương mại và vi tính văn phòng;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA MỸ ĐÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA MỸ ĐÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin