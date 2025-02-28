Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JT PLATFORM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH JT PLATFORM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương thỏa thuận. Hỗ trợ ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 5.000 VNĐ/ngày Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định pháp luật. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện. Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng thông qua hướng dẫn và đào tạo trong công việc Được sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc (Macbook, Gopro, Sony…), Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với các chủ thầu, nhà thầu cơ điện (M&E), đơn vị thi công HVAC, và các đối tác tiềm năng trong ngành điều hòa không khí.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm ống điều hòa của công ty, đề xuất các giải pháp phù hợp với từng dự án.
Đàm phán, thương thảo hợp đồng và chốt đơn hàng.
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, trình độ tối thiểu là Cao đẳng, không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Office thành thạo
Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time
Cẩn thận, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 2 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

