Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết trong năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật; Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước;, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng, tiếp xúc, giới thiệu dịch vụ và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm công ty phân phối

Duy trì và mở rộng thị trường: đại lý cấp 1, cấp 2.

Theo dõi quá trình triển hợp tác với khách hàng(mở mã, lên đơn, công nợ, tiến độ bán hàng theo từng thời điểm, mùa vụ)

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm (tồn kho, hạn sử dụng, chất lượng) và có hướng đề xuất xử lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành BVTV/ Phân bón/ hóa chất/ nông lâm nghiệp...

Ưu tiện ứng viên có kinh nghiệm mảng bán hàng thuốc bảo vệ thực vận/ phân bón.

Ưu tiên ứng viên nam, có thể đi công tác theo yêu cầu thị trường.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

