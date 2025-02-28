Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
- Hà Nội: Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết trong năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật; Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước;, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng, tiếp xúc, giới thiệu dịch vụ và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm công ty phân phối
Duy trì và mở rộng thị trường: đại lý cấp 1, cấp 2.
Theo dõi quá trình triển hợp tác với khách hàng(mở mã, lên đơn, công nợ, tiến độ bán hàng theo từng thời điểm, mùa vụ)
Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm (tồn kho, hạn sử dụng, chất lượng) và có hướng đề xuất xử lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiện ứng viên có kinh nghiệm mảng bán hàng thuốc bảo vệ thực vận/ phân bón.
Ưu tiên ứng viên nam, có thể đi công tác theo yêu cầu thị trường.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
