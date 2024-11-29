Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vé máy bay, xu hướng kinh doanh trên thị trường
Xác định thách thức và cơ hội kinh doanh của sản phẩm/công ty trong môi trường kinh doanh dịch vụ vé máy bay hiện tại
Tìm kiếm, phân tích và xác định các đối tác cung cấp tiềm năng có nhu cầu tích hợp, hợp tác với công ty
Xây dựng kế hoạch và tạo dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác, doanh nghiệp hiện tại và tiềm năng
Hiểu rõ nhu cầu của đối tác, tư vấn phương án hợp tác hoặc giải pháp sản phẩm, dịch vụ phù hợp của công ty tới đối tác
Đàm phán chính sách, giá cả, điều khoản và điều kiện của hợp đồng hợp tác với đối tác để đạt được các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch, kỹ thuật công nghệ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vé máy bay hoặc ngành du lịch.
Có kiến thức về các hệ thống đặt vé là một lợi thế
Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng B2B hoặc tương tự
Có kiến thức liên quan đến mảng công nghệ hoặc thương mại điện tử
Có kinh nghiệm trong mảng di động, nguồn/thiết bị viễn thông
Hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt
Có thể đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Tòa nhà N07-B3, KĐT mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

