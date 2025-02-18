Tuyển Nhân viên kinh doanh Alpha Powered By Aia làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 12 - 24 Triệu

MÔ TẢ CÔNG TY

Alpha Powered By AIAlà kênh BHNT theo mô hình Hybrid thuộc công ty BHNT AIA Việt Nam, thành viên của tập đoàn AIA – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.

Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.

Chính thức ra mắt tháng 11/2023, mô hình Alpha Powered by AIA sẽ đại diện cho sự tiên phong và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của nghề tư vấn BHNT. Kênh Alpha hướng tới thế hệ tư vấn trẻ, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao, mong muốn thành công và phát triển lâu dài trong sự nghiệp.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tư vấn giải pháp tài chính và bảo hiểm

- Xây dựng thương hiệu cá nhân và mở rộng mạng lưới KH

- Học hỏi và phát triển bản thân

- Chăm sóc và hỗ trợ KH sau bán