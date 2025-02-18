Tuyển Nhân viên kinh doanh Alpha Powered By Aia làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 12 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Alpha Powered By Aia
- Đồng Tháp:
- Văn phòng AIA, Tháp Tây, Lotte Center, Huyện Tháp Mười
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 24 Triệu
MÔ TẢ CÔNG TY
Alpha Powered By AIAlà kênh BHNT theo mô hình Hybrid thuộc công ty BHNT AIA Việt Nam, thành viên của tập đoàn AIA – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.
Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.
Chính thức ra mắt tháng 11/2023, mô hình Alpha Powered by AIA sẽ đại diện cho sự tiên phong và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của nghề tư vấn BHNT. Kênh Alpha hướng tới thế hệ tư vấn trẻ, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao, mong muốn thành công và phát triển lâu dài trong sự nghiệp.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn giải pháp tài chính và bảo hiểm
- Xây dựng thương hiệu cá nhân và mở rộng mạng lưới KH
- Học hỏi và phát triển bản thân
- Chăm sóc và hỗ trợ KH sau bán
Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
24-35
- Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên các ngành Bảo hiểm, Tài chính, Ngân Hàng, Bán hàng, Dịch vụ khách hàng
02 năm
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
- Thu nhập tại CV cũ : 8tr đồng/ tháng
- Có mục tiêu rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao
- Kỹ năng giai tiếp tốt, nhanh nhẹn, tư duy chủ động, tích cực
- Ưu tiên ứng viên sử dụng công nghệ và mạng xã hội thành thạo.
Tại Alpha Powered By Aia Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo các chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng tư vấn, kĩ năng mềm
- Cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, gắn kết.
- Du lịch trong và ngoài nước
- Tham gia các sự kiện thể thao và chăm sóc sức khỏe định kì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Powered By Aia
