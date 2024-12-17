Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp:
- Đồng Tháp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
1. Nội dung công việc:
Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ tiệc ích tài chính của F88.
Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng.
Quản lý các giao dịch và ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình.
Quản lý, kiểm kê tiền mặt, tài sản của khách hàng và Công ty.
Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh.
2. Thời gian làm việc:
Sáng 08h00 - 17h00; Chiều 10h00 - 19h00.
Làm 06 ngày/tuần, xoay ca linh động.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (đánh máy, check email, ...)
- Giao tiếp tốt, hoạt bát vui vẻ
- Ngoại hình sáng, chỉnh chu
Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 8 - 15 triệu
- Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/ Tết
- 13 ngày phép năm + 01 ngày phép thâm niên
- BHXH + Bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho nhân sự (F88 Care)
- Tham gia đào tạo nếu bạn chưa có kinh nghiệm
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý từ 6 tháng - 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
