Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

• Đạt được tất cả các mục tiêu bán hàng: Mở nhà phân phối, dữ liệu khách hàng, tuyển dụng / đào tạo nhân viên kinh doanh, chăm sóc điểm bán hàng ngày, báo cáo thông tin thị trường trong khu vực tỉnh Tây Ninh

• Đào tạo tại chỗ nhân viên kinh doanh để thực hiện và duy trì trung bày sản phẩm chiếm ưu thế trong toàn bộ các cửa hàng trong khu vực phụ trách.

• Đề xuất tuyển dụng / quản lý / thúc đẩy nhân viên kinh doanh, đưa ra các mục tiêu rõ ràng và phù hợp bao gồm yêu cầu về tầm nhìn, cam kết bán hàng, kế hoạch lộ trình, …

• Duy trì khảo sát thị trường hàng ngày cùng với nhân viên kinh doanh để củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và giám sát nhân viên kinh doanh.

• Lập kế hoạch lộ trình, kế hoạch bảo hiểm tổng thể để tăng thế mạnh của nhà phân phối bán lẻ.

• Báo cáo cho quản lý kinh doanh khu vực tất cả các hoạt động phản hồi từ thị trường / hoạt động của đối thủ để theo dõi trong kinh doanh.

• Giám sát để đảm bảo tuân thủ chính sách của đại diện bán hàng cho công ty và nhà phân phối.

Kiến thức chuyên môn:

1. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm đi thị trường,

2. Có chứng chỉ bằng cấp liên quan, ưu tiên những người tốt nghiệp đại học/cao đẳng thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing.

3. Sử dụng các ứng dụng văn phòng: Word, PowerPoint, Excel, Outlook

Các kỹ năng:

1. Kỹ năng phân tích, xử lý

2. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

3. Chịu được áp lực công việc

4. Kỹ năng ra quyết định và làm việc độc lập

5. Quản lý thời gian khoa học, hiệu quả

Thái độ chuyên nghiệp, Trung thực…

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tây Ninh