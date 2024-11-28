Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- KCN Thành Thành Công, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Đạt được tất cả các mục tiêu bán hàng: Mở nhà phân phối, dữ liệu khách hàng, tuyển dụng / đào tạo nhân viên kinh doanh, chăm sóc điểm bán hàng ngày, báo cáo thông tin thị trường trong khu vực tỉnh Tây Ninh
• Đào tạo tại chỗ nhân viên kinh doanh để thực hiện và duy trì trung bày sản phẩm chiếm ưu thế trong toàn bộ các cửa hàng trong khu vực phụ trách.
• Đề xuất tuyển dụng / quản lý / thúc đẩy nhân viên kinh doanh, đưa ra các mục tiêu rõ ràng và phù hợp bao gồm yêu cầu về tầm nhìn, cam kết bán hàng, kế hoạch lộ trình, …
• Duy trì khảo sát thị trường hàng ngày cùng với nhân viên kinh doanh để củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và giám sát nhân viên kinh doanh.
• Lập kế hoạch lộ trình, kế hoạch bảo hiểm tổng thể để tăng thế mạnh của nhà phân phối bán lẻ.
• Báo cáo cho quản lý kinh doanh khu vực tất cả các hoạt động phản hồi từ thị trường / hoạt động của đối thủ để theo dõi trong kinh doanh.
• Giám sát để đảm bảo tuân thủ chính sách của đại diện bán hàng cho công ty và nhà phân phối.
Kiến thức chuyên môn:
1. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm đi thị trường,
2. Có chứng chỉ bằng cấp liên quan, ưu tiên những người tốt nghiệp đại học/cao đẳng thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing.
3. Sử dụng các ứng dụng văn phòng: Word, PowerPoint, Excel, Outlook
Các kỹ năng:
1. Kỹ năng phân tích, xử lý
2. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
3. Chịu được áp lực công việc
4. Kỹ năng ra quyết định và làm việc độc lập
5. Quản lý thời gian khoa học, hiệu quả
Thái độ chuyên nghiệp, Trung thực…
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tây Ninh

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:
1. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm đi thị trường,
2. Có chứng chỉ bằng cấp liên quan, ưu tiên những người tốt nghiệp đại học/cao đẳng thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing.
3. Sử dụng các ứng dụng văn phòng: Word, PowerPoint, Excel, Outlook
Các kỹ năng:
1. Kỹ năng phân tích, xử lý
2. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
3. Chịu được áp lực công việc
4. Kỹ năng ra quyết định và làm việc độc lập
5. Quản lý thời gian khoa học, hiệu quả
Thái độ chuyên nghiệp, Trung thực…

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 144-146-148 đường số 11, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

