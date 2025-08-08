Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12TT25 KĐT Văn Phú - Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ

Liên hệ và gặp gỡ trực tiếp khách hàng tại công ty hoặc tại chuỗi cửa hàng của họ để đề xuất sản phẩm và dịch vụ của công ty

Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, chốt đơn và ký kết hợp đồng với khách hàng...

Theo dõi tiến trình đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng. Trực tiếp tham gia giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng

Thực hiện báo cáo hàng tuần về doanh số bán hàng và xu hướng thị trường

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên và công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh tất cả ngành hàng

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hành thực phẩm đông lạnh cho các kênh GT, MT, Horeca, các ngành hàng FMCG

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: trên 18 – 35 tuổi

Tố chât: trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó

Kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 8tr - 10tr + thưởng + phụ cấp ( Xăng xe, cơm trưa, điện thoại,...)

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, chế độ làm việc ngày Lễ, Tết theo quy định

Được huấn luyện, đào tạo nghề thăng tiến theo lộ trình

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi như: thưởng nghỉ lễ, teambuilding, tiệc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM

