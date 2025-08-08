Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM
- Hà Nội: 12TT25 KĐT Văn Phú
- Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ
Liên hệ và gặp gỡ trực tiếp khách hàng tại công ty hoặc tại chuỗi cửa hàng của họ để đề xuất sản phẩm và dịch vụ của công ty
Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, chốt đơn và ký kết hợp đồng với khách hàng...
Theo dõi tiến trình đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng. Trực tiếp tham gia giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng
Thực hiện báo cáo hàng tuần về doanh số bán hàng và xu hướng thị trường
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên và công ty.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hành thực phẩm đông lạnh cho các kênh GT, MT, Horeca, các ngành hàng FMCG
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: trên 18 – 35 tuổi
Tố chât: trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó
Kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, chế độ làm việc ngày Lễ, Tết theo quy định
Được huấn luyện, đào tạo nghề thăng tiến theo lộ trình
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi như: thưởng nghỉ lễ, teambuilding, tiệc cuối năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
