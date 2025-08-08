Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35

- 37 Đường số 4, Linh Chiểu,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, phát triển nguồn khách hàng mới.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: QTKD, Kinh tế, Thương Mại, Marketing….
● Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale/CSKH
● Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe hoặc sắc đẹp
● Trung thực, nhiệt tình, vui vẻ và có trách nhiệm trong công việc
● Sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ, mạng xã hội
● Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt.
● Xử lý tốt vấn đề phát sinh, mang lại sự hài lòng cho khách hàng
● Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

● Đóng BHXH, nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định của Luật lao động.
● Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ.
● Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, Sếp tâm lý.
● Được đào tạo thêm về ngành dược phẩm, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp.
● Hưởng chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: 35 -37 Đường số 4, Linh Chiểu,, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

