Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
- Hà Nội: Số 11 Ngõ 89 Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thiết kế Cơ:
• Nghiên cứu hồ sơ bản vẽ của dự án để triển khai các bản vẽ pháp lý phục vụ công tác xin giấy phép cơ quan chức năng.
• Triển khai bản vẽ thi công Shop Drawing (Revit MEP, AutoCAD) cho các hệ thống cơ như: Cấp thoát nước, điều hòa thông gió (HVAC), PCCC...
• Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để bóc tách, kiểm soát khối lượng phục vụ lập dự toán/ đặt hàng trong quá trình thi công.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Thiết kế Điện:
• Khảo sát thực địa, lập báo cáo khảo sát
• Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Điện (Điện, điện nhẹ, PCCC) và phụ trợ khác
• Bóc tách khối lượng, lấy giá nhà cung cấp cho các hệ thống Điện và so sánh với các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu
• Lập bản dự toán chào thầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel, Word, CAD, Revit
• Kinh nghiệm: từ 1 đến 3 năm ở vị trí thiết kế Cơ/ Điện công nghiệp/ dân dụng.
• Có Tiếng Anh là một lợi thế để đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu công việc
• Tư duy logic, cẩn thận, chủ động và có tinh thần học hỏi cao.
• Kỹ năng giao tiếp: Trình bày, truyền đạt (văn bản, lời nói) rõ ràng, xúc tích, dễ hiểu
• Chịu khó nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực
• Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
