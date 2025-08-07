Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Ngõ 89 Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

Thiết kế Cơ:

• Nghiên cứu hồ sơ bản vẽ của dự án để triển khai các bản vẽ pháp lý phục vụ công tác xin giấy phép cơ quan chức năng.

• Triển khai bản vẽ thi công Shop Drawing (Revit MEP, AutoCAD) cho các hệ thống cơ như: Cấp thoát nước, điều hòa thông gió (HVAC), PCCC...

• Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để bóc tách, kiểm soát khối lượng phục vụ lập dự toán/ đặt hàng trong quá trình thi công.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Thiết kế Điện:

• Khảo sát thực địa, lập báo cáo khảo sát

• Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Điện (Điện, điện nhẹ, PCCC) và phụ trợ khác

• Bóc tách khối lượng, lấy giá nhà cung cấp cho các hệ thống Điện và so sánh với các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu

• Lập bản dự toán chào thầu

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Điện, Điện lạnh, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí, Kỹ thuật nhiệt, Hệ thống kỹ thuật công trình,...

• Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel, Word, CAD, Revit

• Kinh nghiệm: từ 1 đến 3 năm ở vị trí thiết kế Cơ/ Điện công nghiệp/ dân dụng.

• Có Tiếng Anh là một lợi thế để đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu công việc

• Tư duy logic, cẩn thận, chủ động và có tinh thần học hỏi cao.

• Kỹ năng giao tiếp: Trình bày, truyền đạt (văn bản, lời nói) rõ ràng, xúc tích, dễ hiểu

• Chịu khó nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực

• Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company

