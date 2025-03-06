Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 351/ A6 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khai thác nguồn khách hàng từ công ty, tư vấn và chăm sóc khách hàng để đạt mục tiêu doanh số.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, báo giá, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng và lắp đặt thiết bị.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài.
Cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22 – 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng các ngành kinh doanh hoặc tương tự.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành nội thất, thiết bị, nhà hàng, khách sạn hoặc F&B.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng và đàm phán hiệu quả.
Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt.
Gặp gỡ, trao đổi, tạo mối quan hệ với khách hàng.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn (thu nhập trung bình từ 12 – 25 triệu/tháng, không giới hạn theo năng lực).
Thưởng theo doanh số, thưởng quý, thưởng năm và các chế độ đãi ngộ khác.
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, quản lý kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Du lịch hàng năm, thưởng lễ tết sinh nhật.
Được tham gia BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát

Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 174 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

