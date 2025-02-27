Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Helen Care
- Hồ Chí Minh:
- Số 4, Đường Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về Dịch vụ y sinh học, tế bào gốc,....
Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để tư vấn và đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ
Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ
Cậpnhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty
Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và chuyển tiếp đến các bộ phận có liên quan để hỗ trợ xử lý
Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
Thường xuyên chăm sóc đồng thời khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe
•Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
• Giao tiếp tốt Tiếng Anh
Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơ hội thăng tiến, phát triển cao
• Tạo điều kiện ứng viên nâng cao trình độ, làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty
• Có chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
• Du lịch, party, sinh nhật, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
