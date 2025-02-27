Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Công ty Cổ Phần Helen Care
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 4, Đường Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về Dịch vụ y sinh học, tế bào gốc,....
Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để tư vấn và đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ
Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ
Cậpnhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty
Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và chuyển tiếp đến các bộ phận có liên quan để hỗ trợ xử lý
Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
Thường xuyên chăm sóc đồng thời khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm làm việc: trên 1 năm về tư vấn dịch vụ, ưu tiên về ngành y tế, chăm sóc sức khỏe
•Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe
•Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
• Giao tiếp tốt Tiếng Anh

Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Lương + thưởng ( Thu nhập: 15 - 50tr)
• Cơ hội thăng tiến, phát triển cao
• Tạo điều kiện ứng viên nâng cao trình độ, làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty
• Có chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
• Du lịch, party, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

