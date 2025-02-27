Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4, Đường Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về Dịch vụ y sinh học, tế bào gốc,....

Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để tư vấn và đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ

Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ

Cậpnhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty

Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và chuyển tiếp đến các bộ phận có liên quan để hỗ trợ xử lý

Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng

Thường xuyên chăm sóc đồng thời khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp

Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp

• Kinh nghiệm làm việc: trên 1 năm về tư vấn dịch vụ, ưu tiên về ngành y tế, chăm sóc sức khỏe

•Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe

•Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

• Giao tiếp tốt Tiếng Anh

Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Lương + thưởng ( Thu nhập: 15 - 50tr)

• Cơ hội thăng tiến, phát triển cao

• Tạo điều kiện ứng viên nâng cao trình độ, làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty

• Có chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

• Du lịch, party, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

