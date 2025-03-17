Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Công việc chính là chăm sóc khách hàng hiện tại

- Phụ trách tất cả khách hàng hiện có

- Theo dõi và xử lý sự cố tại địa điểm của khách hàng

- Giữ liên lạc với khách hàng về mọi khiếu nại hoặc yêu cầu mới

- Phát triển khách hàng tiềm năng từ khách hàng hiện tại để tìm kiếm cơ hội kinh doanh

- Thúc đẩy công nợ từ khách hàng

- Chuẩn bị tài liệu bán hàng (ví dụ: Tính toán chi phí, Báo giá, Hợp đồng, v.v.) để trình phê duyệt và/hoặc gửi cho khách hàng

- Theo dõi hợp đồng bán hàng (gia hạn nếu cần)

- Theo dõi các dự án bán hàng đang chờ xử lý / các dự án lớn (ví dụ: khách hàng tiềm năng)

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/Nam. Từ 23-35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học

- Tiếng TRUNG tốt

- Có kinh nghiệm sales, Sales assistant, Business Development là lợi thế

- Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt

- Khả năng đàm phán và chăm sóc khách hàng tốt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

■Working condition : Mon-Fri : 8:00-17:00

■Salary: $600-$800

■Benefit

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Được tham gia bảo hiểm tai nan 24/7

- NGhỉ T7 Và CN + Các ngày nghỉ lễ khác

- Phép năm theo luật VN

- Hàng năm được tham gia du lịch nghỉ dưỡng, tiệc tất niên, ngày hội thể thao…

- Được thưởng thành tích và xét thăng chức, nâng lương hàng năm

- Có xe đưa đón từ thành phố Bắc Ninh

- Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh khu vực Quế Võ hoặc TP Bắc Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

